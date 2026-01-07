Komuna e Fushë Kosovës nis shpërndarjen e ujit të pijshëm për qytetarët në zonat e prekura nga përmbytjet

Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se, në kuadër të gjendjes emergjente të krijuar pas reshjeve të fundit, ka siguruar sasi të konsiderueshme të ujit të pijshëm për qytetarët në zonat e prekura. Sipas njoftimit zyrtar, me vendim të Kryetarit të Komunës, Valon Prebreza, janë siguruar gjithsej 14 paleta me 728 bidona ujë të pijshëm,…

Lajme

07/01/2026 16:29

Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se, në kuadër të gjendjes emergjente të krijuar pas reshjeve të fundit, ka siguruar sasi të konsiderueshme të ujit të pijshëm për qytetarët në zonat e prekura.

Sipas njoftimit zyrtar, me vendim të Kryetarit të Komunës, Valon Prebreza, janë siguruar gjithsej 14 paleta me 728 bidona ujë të pijshëm, të cilat do të shpërndahen sot, më 7 janar 2026, duke filluar nga ora 17:00, raporton lajmi.net

Shpërndarja do të realizohet në këto lokacione:

Rruga Dardania (tek hyrja e lagjes “Britania Homes”)

SHFMU “Mihal Grameno”

Parkingu i Komunës

Lagjet 28 dhe 29 (tek komuniteti ashkali)

Çerdhja Publike “Gëzimi Ynë”

Komuna u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin zonat e përmbytura dhe të raportojnë çdo situatë që paraqet rrezik për sigurinë publike. Për raste emergjente, qytetarët mund të kontaktojnë në këta numra:

193 – Zjarrfikësit

192 – Policia

112 – Emergjencat

+383 49 797 518 – Drejtoria për Shërbime Publike./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

Komandanti i KFOR-it pret në takim presidenten, flasin për sigurinë në...

January 7, 2026

FSK mbështet zonat e prekura nga vërshimet

January 7, 2026

Totaj: Komuna e Prizrenit në mobilizim të plotë pas reshjeve intensive,...

January 7, 2026

Situata me të reshurat, KEK-u hap përkohësisht rrugën Vodicë-Dardhishtë

Lajme të fundit

Komandanti i KFOR-it pret në takim presidenten, flasin...

FSK mbështet zonat e prekura nga vërshimet

Totaj: Komuna e Prizrenit në mobilizim të plotë...

Situata me të reshurat, KEK-u hap përkohësisht rrugën Vodicë-Dardhishtë