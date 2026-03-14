Kompromisi i Kurtit me BE-në për zbatimin e Ligjit për të Huajt, Guerot: Thelbësore që veprimet që bëhen të mos ndikojnë negativisht serbët

Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, ka mirëpritur dakordimin e fundit në mes të Qeverisë së Kosovës dhe BE'së për gjetjen e një zgjidhjeje sa i përket implementimit të Ligjit për të Huajt. Guerot ka thënë se vullneti i mirë i të gjitha palëve ka bërë të mundur gjetjen e një zgjidhjeje të tillë.

14/03/2026 10:46

Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, ka mirëpritur dakordimin e fundit në mes të Qeverisë së Kosovës dhe BE’së për gjetjen e një zgjidhjeje sa i përket implementimit të Ligjit për të Huajt.

Guerot ka thënë se vullneti i mirë i të gjitha palëve ka bërë të mundur gjetjen e një zgjidhjeje të tillë.

“Është thelbësore që veprimet e ndërmarra të mos kenë një ndikim negativ në kushtet e jetesës së komunitetit serb të Kosovës.E përgëzoj rolin proaktiv dhe shumë pozitiv të Bashkimit Evropian”, ka shkruar Guerot.

Artikuj të ngjashëm

March 14, 2026

Daniel Serwer pas dorëheqjes së Grenell nga “Kennedy Center”: Shpresoj të...

March 14, 2026

Kallas pasi Kurti bëri kompromis për Ligjin për të Huajt: Moment...

March 14, 2026

E papritur: Trump njofton largimin e Grenellit nga pozita e drejtorit...

March 14, 2026

Irani sulmon ambasadën e SHBA-së në Irak

March 14, 2026

ShBA sulmon ishullin Kharg të Iranit

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

