Kompania me seli në Qipro, Izrael edhe në Kosovë mashtronin kinse për investim në kripto- Detaje nga aksioni i sotëm dhe si zhdukeshin autorët
Autoritetet policore dhe të prokurorisë Speciale në Kosovë ndërmorën një aksion të gjerë, cak i së cilës ishin mashtrimet që po u bëhen qytetarëve përmes “Call Center”. Autoritetet, të mbështetura nga Eurojust dhe Europol, kanë ndërmarrë veprime kundër një rrjeti kriminal që drejtonte një skemë mashtrimi me investime kinse në kriptovaluta. Nga ky aksion janë…
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Autoritetet policore dhe të prokurorisë Speciale në Kosovë ndërmorën një aksion të gjerë, cak i së cilës ishin mashtrimet që po u bëhen qytetarëve përmes “Call Center”.
Autoritetet, të mbështetura nga Eurojust dhe Europol, kanë ndërmarrë veprime kundër një rrjeti kriminal që drejtonte një skemë mashtrimi me investime kinse në kriptovaluta.
Nga ky aksion janë arrestuar shtatë persona dhe janë sekuestruar mbi 100 serverë.
Operacioni është realizuar pas arrestimeve dhe kontrolleve të mëparshme në vitet 2022 dhe 2025. Skema e mashtrimit përdorte platforma tregtare online në dukje legjitime për të joshur viktimat që të transferonin shuma të mëdha parash, transmeton lajmi.net.
Sipas informacioneve zyrtare të “Eurojust”, dëmet që janë shkaktuar nga këto mashtrime vlerësohet të jenë mbi mbi 4 milionë euro.
Si kishte filluar ky rast?
Në vitin 2022, një çift gjerman kishte paraqitur një ankesë pasi investuan kursimet e tyre përmes një platforme online dhe nuk arritën të tërhiqnin fitimet e tyre. Ankesa shkaktoi një hetim që zbuloi një skemë ndërkombëtare që synonte viktimat në të gjithë botën.
Mashtruesit premtuan fitime të mëdha brenda një periudhe të shkurtër kohore përmes tregtimit të kriptovalutave, monedhave të huaja dhe aksioneve. Pasi transferuan një shumë të vogël parash, viktimave iu treguan fitime të fryra, duke e bërë platformën të dukej legjitime. Por, ndërmjetësit e dyshuar më pas ushtruan presion psikologjik mbi viktimat për të investuar shuma të mëtejshme të mëdha parash. Kur viktimat kërkuan të tërhiqnin fitimet e tyre, mashtruesit përdorën taktika të ndryshme zvarritëse për t’i penguar ata ta bënin këtë. Përfundimisht, pas gjithë këtyre mashtrimeve autorët u zhdukën dhe viktimat kuptuan se paratë e tyre kishin mbaruar.
Arrestimi i të dyshuarve
Pas më shumë se katër vitesh hetimi, sot iu dha edhe veprimi dhe goditja fillestare skemës mashtruese, duke çuar në arrestimin e disa personave dhe sekuestrimin e një sasie të madhe provash. Pas analizimit të këtyre provave, hetuesit identifikuan shtatë të dyshuar të tjerë, përfshirë menaxherët e qendrave të thirrjeve që përdoren për të bindur viktimat të investojnë më shumë para. Autoritetet organizuan një ditë tjetër ndërkombëtare veprimi , gjatë së cilës arrestuan më shumë të dyshuar dhe sekuestruan prova dhe para.
Provat e mbledhura gjatë ditës së dytë të aksionit çuan edhe në operacionin e sotëm. Hetimi mbi këtë rast zbuloi një kompani me seli në Qipro dhe Izrael që dyshohet se ofronin “krim si shërbim”, duke furnizuar grupe të ndryshme kriminale me faqe interneti mashtruese të përdorura për të kryer mashtrime online. Autoritetet identifikuan gjithashtu klientë të dyshuar të kompanisë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilët besohet se operojnë si qendra thirrjesh mashtruese.
Dita e aksionit shënjestroi këta të dyshuar dhe serverët e përdorur për aktivitetet e tyre kriminale. Në total, autoritetet kontrolluan 17 lokacione, përfshirë një qendër thirrjesh në Kosovë. Autoritetet sekuestruan më shumë se 100 servera, së bashku me prova dhe asete të tjera. Shtatë të dyshuar u arrestuan dhe pritet që të dorëzohen ose të ekstradohen në Gjermani, transmeton lajmi.net.
Qendër thirrjesh
Bashkëpunimi ndërkombëtar ka qenë çelësi për çmontimin e skemës mashtruese, me Eurojust-in dhe Europol-in në zemër të operacionit që nga fillimi. Eurojust mbështeti ekzekutimin e disa Urdhrave Hetimorë Evropianë, Urdhrave të Arrestit Evropian dhe Urdhrave të Ngrirjes së Pasurive të Paluajtshme dhe siguroi që vende të ndryshme të bashkoheshin gjatë gjithë hetimit për të shkëmbyer informacion, për të vendosur mbi strategjitë dhe për të planifikuar veprime të përbashkëta. Në Eurojust u ngritën dy ekipe të përbashkëta hetimore: Një që përfshinte autoritetet gjermane, polake dhe shqiptare dhe një që përfshinte autoritetet shqiptare dhe ato të Kosovës. Gjatë ditës së sotme të veprimit, Agjencia koordinoi të gjitha veprimet gjyqësore nga selia e saj në Hagë. Europol dha analiza të gjera, verifikoi të dhënat me bazat e të dhënave të Europol-it dhe bashkoi hetuesit kombëtarë për të përgatitur veprime të përbashkëta. Në ditën e veprimit, Europol dërgoi ekspertët e saj në Shqipëri dhe Kosovë për të mbështetur punën dixhitale mjeko-ligjore dhe për të kryer kontrolle të menjëhershme kundër bazave të të dhënave të Europol-it. Posta e saj Virtuale e Komandës mbështeti ndërhyrjen e koordinuar./Lajmi.net/
Aksioni i sotëm në ‘Call Center’| 7 të arrestuar, mbi 4 milionë euro dëme- detaje nga aksioni i sotëm nga Policia në bashkëpunim me “Europol”