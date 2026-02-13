Komisioni për Integrime Evropiane mblidhet sot, në shqyrtim marrëveshja me BE-në

Komisioni për Integrime Evropiane i Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot mbledhjen e radhës, me fillim nga ora 12:00, në sallën N-302. Sipas rendit të ditës, fillimisht pritet të bëhet miratimi i rendit të ditës, ndërsa më pas anëtarët e komisionit do të shqyrtojnë Projektligjin për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe…

Lajme

13/02/2026 11:04

Komisioni për Integrime Evropiane i Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot mbledhjen e radhës, me fillim nga ora 12:00, në sallën N-302.

Sipas rendit të ditës, fillimisht pritet të bëhet miratimi i rendit të ditës, ndërsa më pas anëtarët e komisionit do të shqyrtojnë Projektligjin për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të Instrumentit për reforma dhe rritje”, transmeton lajmi.net.

Në pikën e tretë të rendit të ditës janë paraparë çështje të ndryshme.

Njoftimi i plotë: 

Komisioni për Integrime Evropiane

RENDI I DITËS

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të Instrumentit për reforma dhe rritje;
3.    Të ndryshme.
Vendi: N-302

Koha: 12:00./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 13, 2026

Komisioni për Buxhet shqyrton Projektligjin për Buxhetin 2026 dhe disa marrëveshje...

Lajme të fundit

Komisioni për Buxhet shqyrton Projektligjin për Buxhetin 2026...

Me një video të Thaçit në kohën e...

Avokati i Selimit e deklason hapur Specialen: Prokurori...

LDK pasi nuk votuan Rezolutën për ish-krerët e...