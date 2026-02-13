Komisioni për Integrime Evropiane mblidhet sot, në shqyrtim marrëveshja me BE-në
Komisioni për Integrime Evropiane i Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot mbledhjen e radhës, me fillim nga ora 12:00, në sallën N-302.
Sipas rendit të ditës, fillimisht pritet të bëhet miratimi i rendit të ditës, ndërsa më pas anëtarët e komisionit do të shqyrtojnë Projektligjin për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të Instrumentit për reforma dhe rritje”, transmeton lajmi.net.
Në pikën e tretë të rendit të ditës janë paraparë çështje të ndryshme.
Njoftimi i plotë:
Komisioni për Integrime Evropiane
RENDI I DITËS
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të Instrumentit për reforma dhe rritje;
3. Të ndryshme.
Vendi: N-302
Koha: 12:00./lajmi.net/