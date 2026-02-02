Komisioni Evropian: Nga Plani i Rritjes më së shumti përfituan Shqipëria dhe Serbia, Kosova rrezikon t’i humbasë mjetet
Një zëdhënës i Komisionit Evropian tha e Kosova vazhdon të mos arrijë të përfitojë mjete nga Plani i Rritjes i Bashkimit Evropian për shkak të mos ratifikimit të kësaj marrëveshjeje në Kuvendin e Kosovës.
Sipas zëdhënësit të Komisionit të vetmet shtete që nuk kanë përfituar nga Plani i Rritjes vazhdojnë të mbesin Kosova dhe Bosnje e Hercegovina, ndonëse Bosnja është bllokuar nga Republika Serbe, Kosova u bllokua nga vet subjektet politike si shkak i bllokadës politike. Komisioni ngriti alarmin për rrezikun që ka Kosova t’i humbasë mjetet e BE-së.
“Komisioni Evropian është i gatshëm të ndihmojë partnerët e Ballkanit Perëndimor të përshpejtojnë reformat e pa përmbushura, duke siguruar përmbushjen e tyre brenda periudhës së tolerancës. Periudha e tolerancës për hapat që duhej të përmbusheshin në fund të vitit 2024 përfundon në fund të vitit 2026, ndërsa për hapat që duhej të përmbusheshin në mesin e vitit 2025 përfundon në mesin e vitit 2026”.
“Për këtë arsye, ne po u bëjmë thirrje partnerëve që të intensifikojnë përpjekjet për zbatimin në kohë të reformave, përpara periudhave të ardhshme të raportimit. Reformat duhet të mbeten prioritet për përfituesit, në mënyrë që të shfrytëzojnë maksimalisht atë që Plani i Rritjes u ofron atyre”.
Në përgjigjen e Komisioni Evropian për RTV21, thuhet se nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor vetëm katër prej tyre kanë përfituar mjete nga Plani i rritjes. Ndërsa më së shumti nga plani i rritjes deri më tani vlerësohet se ka përfituar shteti i Serbisë.
Që nga maji i vitit 2024, Plani i Rritjes i BE-së për Ballkanin Perëndimor ka sjellë përfitime konkrete për rajonin dhe qytetarët e tij. Ne po avancojmë reformat kyçe, duke hapur rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Plani i Rritjes tani është plotësisht në zbatim.
Deri më sot, janë miratuar 6 Agjenda Reformash dhe 4 përfitues nga Ballkani Perëndimor kanë marrë parapagimin. Më konkretisht: • Shqipëria: në kuadër të kërkesës së parë dhe të dytë për pagesë ka marrë 99.3 milionë euro, si dhe një shumë shtesë prej 64.5 milionë eurosh në formë parapagimi. • Mali i Zi: në kuadër të kërkesës së parë dhe të dytë për pagesë ka marrë 18.3 milionë euro, si dhe një shumë shtesë prej 26.8 milionë eurosh në formë parapagimi. • Maqedonia e Veriut: në kuadër të kërkesës së parë dhe të dytë për pagesë ka marrë 27.7 milionë euro, si dhe një shumë shtesë prej 52.5 milionë eurosh në formë parapagimi. • Serbia: në kuadër të kërkesës së parë për pagesë ka marrë 56.5 milionë euro, si dhe një shumë shtesë prej 111.0 milionë eurosh në formë parapagimi. • Kosova: Kosova ende nuk i ka ratifikuar Marrëveshjet për Fondin dhe Huamarrjen, prandaj ende nuk janë disbursuar pagesa. • Bosnje dhe Hercegovinë: BiH ende nuk i ka ratifikuar Marrëveshjet për Fondin dhe Huamarrjen, prandaj ende nuk janë disbursuar pagesa