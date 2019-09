Komenti fantastik i tifozit anglez në Twitter për lojën e Kosovës

Paraqitja e Kosovës në humbjen 5:3 nga Anglia ka filluar të lavdërohet nga të gjithë.

Pas mediave prestigjioze sportive, edhe tifozët anglezë janë mahnitur me lojën e mirë të skuadrës sonë, transmeton lajmi.net.

Kjo konfirmohet edhe nëpërmjet komenteve të publikuara në rrjetet sociale.

“Gjithmonë do ta mbështes Anglisë por wow Kosova!!! Futboll i bukur mbrëmë. Askush nuk mund t’ua mohoj. Vazhdoni dhe shpresoj se do t’ia dilni”, shkroi një prej tyre në Twitter. /Lajmi.net/

I will always support England no matter what but woooow KOSOVO !!!! beautiful football last night 😍 No1 can take that away from you ! Keep it up and hopefully you will make it 🙂

— MindofW (@MindofW_onMixer) September 11, 2019