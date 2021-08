Komediani amerikan Trevor Moore vdes në moshën 41 vjeçare në një aksident

Komediani amerikan Trevor Moore ka vdekur në moshën 41 -vjeçare, raporton metro.co.uk.

Bashkëthemeluesi i grupit të skedisë komedi The Whitest Kids U Know vdiq të Premten në mbrëmje nga një aksident, transmeton lajmi.net.

Vdekja e tij u konfirmua nga agjenti i tij, i cili lëshoi ​​këtë deklaratë në emër të gruas së tij Aimee Carlson dhe familjes së tij.

“Ne jemi të shkatërruar nga humbja e burrit tim, shokut më të mirë dhe babait të djalit tonë,” shkruhej në të.

‘Ai njihej si shkrimtar dhe komedian për miliona njerëz, dhe për ne ai ishte thjesht qendra e gjithë botës sonë.

“Ne nuk e dimë se si do të vazhdojmë pa të, por jemi mirënjohës për kujtimet që kemi që do të qëndrojnë me ne përgjithmonë.”

Ajo vazhdoi: ‘Ne e vlerësojmë derdhjen e dashurisë dhe mbështetjes që kemi marrë nga të gjithë. Kjo është një humbje tragjike dhe e papritur dhe ne kërkojmë që ju lutemi të respektoni privatësinë tonë gjatë kësaj kohe pikëllimi. ‘

Homazhet janë përhapur për Trevor në mediat sociale, me yllin e Trolls, Ron Funches duke shkruar: ‘Mendoj se mund të them tani. Trevor Moore Pusho në Paqe vëllai im. ‘

Marc Rebillet shkroi: ‘Uaaa … RIP Trevor Moore. Një legjendë e komedisë u largua shumë shpejt. ‘

Trevor njihet si një nga anëtarët themelues, së bashku me Sam Brown dhe Zach Cregger, të trupës së komedisë me bazë në New York The Whitest Kids U ’Know./Lajmi.net/