Kombëtarja U21 e Shqipërisë barazojnë pa gola me Greqinë U21 Shqipëria U-21 barazoi 0-0 me Greqinë në miqësoren e parë të marsit, e zhvilluar në stadiumin “Serres Municipal”. Trajneri Alban Bushi e nisi ndeshjen ndaj Greqisë me këtë formacion titullar: Anzelo Sina (GK), Zylyf Muca, Ermis Selimaj, Elton Fikaj, Ervin Bashi, Gabriel Ramaj, Kevin Dodaj, Burak Alili, Ermir Rashica, Feta Fetai (C) dhe Erald Maksuti.…