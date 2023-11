Kombëtarja e Shqipërisë nisi përgatitjet për ndeshjen e fundit me Ishujt Faroe Pasi siguroi kualifikimin në Kampionatin Evropian “Euro 2024” me barazimin 1-1 ndaj Moldavisë në transfertë, Kombëtarja shqiptare udhëtoi menjëherë pas ndeshjes, për të mbërritur në Tiranë pas mesnatës. Stafi teknik ka vendosur që kuqezinjtë të nisin menjëherë përgatitjet për takimin e të hënës ndaj Ishujve Faroe, e fundit në këtë edicion kualifikues, ku do të…