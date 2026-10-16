Komandanti i ri i KFOR-it takon shefin e ushtrisë serbe në Beograd – diskutojnë sigurinë në Kosovë

Komandanti i ri i KFOR’it, Roberto Vergori, është takuar në Beograd me Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë serbe, Milan Mojsiloviq. Në njoftimin e ushtrisë serbe, temë bisede mes tyre ka qenë situata e sigurisë në Kosovë, si dhe bashkëpunimi ndërmjet KFOR dhe ushtrisë serbe. “Gjatë bisedës u theksua rëndësia e komunikimit të hapur…

Lajme

16/10/2026 17:29

Komandanti i ri i KFOR’it, Roberto Vergori, është takuar në Beograd me Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë serbe, Milan Mojsiloviq.

Në njoftimin e ushtrisë serbe, temë bisede mes tyre ka qenë situata e sigurisë në Kosovë, si dhe bashkëpunimi ndërmjet KFOR dhe ushtrisë serbe.

“Gjatë bisedës u theksua rëndësia e komunikimit të hapur dhe të drejtpërdrejtë ndërmjet Ushtrisë së Serbisë dhe KFOR-it në të gjitha nivelet, me qëllim të monitorimit të gjendjes në terren dhe parandalimit të shpërthimit dhe përshkallëzimit të krizave”.

Këtë takim Mojsiloviq e përdori për të bërë ankesën e zakonshme se “situata e sigurisë në Kosovë është e ndjeshme” dhe se “serbët atje nuk ndihen të sigurt dhe se të drejtat dhe liritë e tyre themelore janë të rrezikuara”.

“Duke theksuar se ushtria e Serbisë e konsideron KFOR-in si të vetmin formacion të armatosur legjitim në Kosovë, ai i kërkoi gjeneralit italian që forcat ndërkombëtare të sigurisë ta zbatojnë mandatin e tyre në mënyrë të qëndrueshme dhe të paanshme, në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjet e tjera të nënshkruara, si dhe të garantojnë një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes, para së gjithash për serbët në Kosovë”, thuhet në njoftimin e ushtrisë serbe.

Mojsiloviq e uroi Vergorin për marrjen e detyrës së re dhe shprehu “pritjen që, gjatë mandatit të tij, bashkëpunimi ndërmjet ushtrisë së Serbisë dhe KFOR-it të jetë profesional dhe në funksion të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajon”.

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes tyre 97 policë...

October 16, 2026

Skandal: Një shtetas i huaj arrin të futet në tunelet e...

October 16, 2026

Gazi lotsjellës hidhet nga lart drejt Kryeministrisë në Tiranë, rrezikohen edhe...

October 16, 2026

Dardan Krasniqi i kthehet Faton Pecit: Hajni i të gjitha pushteteve...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

Lajme të fundit

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes...

Skandal: Një shtetas i huaj arrin të futet...

Gazi lotsjellës hidhet nga lart drejt Kryeministrisë në...

Dardan Krasniqi i kthehet Faton Pecit: Hajni i...