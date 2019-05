Gjeneralmajor Timothy Orr, sot do të vjen në Kosovë.

Komandanti i Gardës Kombëtare të Iowa-s, Gjeneralmajor, Timothy Orr, sot do të vjen në Kosovë.

Ai dhe delegacioni i tij nga SHBA do të priten nga krerët më të lartë shtetërorë, njofton Klan Kosova.

Fillimisht, delegacioni do të pritet nga kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe më pas do të takohen me kryeministrin Ramush Haradinaj në Ministrinë e Mbrojtjes.