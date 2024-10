Komandanti i FSK-së, Jashari: Në bashkëpunim me aleatët jemi gati t’i shërbejmë paqes dhe të parandalojmë luftërat Është duke u zhvilluar Konferenca vjetore ndërkombëtare “FSK dhe Partnerët 2024”. Me këtë Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, theksoi angazhimin e vazhdueshëm të Forcës ë Sigurisë së Kosovës në drejtim të zhvillimit të kapaciteteve të reja dhe bashkëpunimit të ngushtë me aleatët ndërkombëtarë. Jashari e vlerësoi mbështetjen e partnerëve si thelbësore për suksesin e…