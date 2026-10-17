Kolona të gjata në kufirin Kosovë–Shqipëri, shtohen kontrollet e automjeteve shkak i protestave në Shqipëri
Kolona të gjata automjetesh janë krijuar të shtunën në pikën kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Të gjitha automjetet po i nënshtrohen kontrollit nga zyrtarët, por kësaj radhe raportohet se në disa raste po kryhen kontrolle edhe të automjeteve. Nga zyrtarët nuk janë dhënë informacione, por një masë të tillë autoritetet e Shqipërisë mund ta kenë…
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Kolona të gjata automjetesh janë krijuar të shtunën në pikën kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Të gjitha automjetet po i nënshtrohen kontrollit nga zyrtarët, por kësaj radhe raportohet se në disa raste po kryhen kontrolle edhe të automjeteve.
Nga zyrtarët nuk janë dhënë informacione, por një masë të tillë autoritetet e Shqipërisë mund ta kenë marrë për shkak të protestave të dhunshme që po zhvillohen prej pesë ditësh në kryeqytet dhe qytete të tjera.
Nxënës e studentë për të pestën ditë radhazi po protestojnë në Shqipëri. Protesta pati nisur para Ministrisë së Arsimit e që më pas përshkallëzoi në përplasje të dhunshme mes protestuesve e Policisë. Protestuesit kanë hedhur gurë e gjësende drejt objekteve private e publike, duke dëmtuar disa prej tyre. Ata po protestojnë kundër rritjes së kostove të arsimit dhe korrupsionit, ndërsa kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit ka deklaruar se nuk do të largohet nga detyra.
Mbi 150 të rinj janë arrestuar gjatë katër ditëve, ndërsa të premten u raportua se dy të rinj nga Kosova ishin arrestuar si pjesëmarrës në aktet e dhunës gjatë protestave në Tiranë. Ata kishin deklaruar për “TV Klan” se kishin ardhur nga Prishtina për të protestuar kundër qeverisë shqiptare.