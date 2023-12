“Kokëdhimbje” për Ancelottin – Bellingham rrezikon të humbasë ndeshjen e rëndësishme të Real Madridit në Ligën e Kampionëve

Nuk ka dyshim se Jude Bellingham ka qenë futbollisti kryesor i Real Madridit këtë sezon.

20-vjeçari ka 16 gola që kur erdhi nga Borussia Dortmund, megjithëse ai nuk ishte në gjendje ta shtonte këtë shifër të martën pasi Los Blancos përfunduan fazën e tyre të grupeve të Ligës së Kampionëve me një fitore 2:3 ndaj Union Berlin, përcjell lajmi.net.

Megjithatë, ai mori një karton të verdhë – i cili është i dyti i tij i sezonit në kompeticion, pasi ishte ndëshkuar edhe një herë në fitoren ndaj Napolit në tetor.

Sipas Marca, kjo do të thotë se ai është një hap më shumë para një pezullimi.

Bellingham do të shkojë në 1/16 e finales me Real Madridin me kërcënimin e pezullimit në ndeshjen tjetër.

Nëse ai merr një karton të verdhë në ndeshjen e parë, ai do të humbiste ndeshjen e dytë. E njëjta gjë do të zbatohej edhe në çerekfinale, pasi kartonët e verdhë nuk fshihen në Ligën e Kampionëve deri në fazën gjysmëfinale.

Kjo do të thotë që Bellingham do të duhet të jetë në sjelljen e tij më të mirë në ndeshjet e ardhshme të Real Madrid në Ligën e Kampionëve.

Ata nuk mund të përballojnë të qëndrojnë pa të për asnjë nga këto ndeshje të rëndësishme, megjithëse “goditja” e mundshme për Realin do të zbutej pasi Vinicius Junior është në linjë për t’u rikthyer nga lëndimi deri në shkurt./Lajmi.net/