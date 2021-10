Koeman vazhdon me rekorde të errëta, regjistron ecurinë më të dobët në ‘El Classico’ në 81 vite

Barcelona është mposhtur me rezultat 2-1 në Camp Nou, me golat e Alabas dhe Vasuqez, para se Aguero të shënonte golin ngushëllues për ‘blaugranasit’ në minutat shtesë.

‘Blaugrana’ pësuan disfatën e katërt radhazi ndaj Real Madridit në të gjitha garat, me trajnerin Koeman që e vendosi një rekord negativ.

Me humbjen e djeshme, Koeman është bërë vetëm trajneri i dytë në histori të La Ligas që humbet tri ‘El Classico’ e para, pas Patrick O’Connell mes 1935 dhe 1940, që ishte gjithashtu me Barcelonën.

