Koeman nuk po mendon për Anglinë, por për finalen: Do të doja të përballemi me Spanjën Holanda ka fituar me përmbysje ndaj Turqisë në çerekfinale me rezultat 2-1 për të kaluar në gjysmëfinale. Në gjysmëfinalen e madhe, Tulipanët do të përballen me Kombëtaren e Anglisë. Përzgjedhësi holandez tha se pjesën e parë nuk e luajtën mirë tu rikthyer në të dytën dhe për ta dominuar. “Jemi shumë të lumtur për kualifikimin…