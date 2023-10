Klubi shqiptar nga Gjermania zbarkon në Kosovë, të mërkurën luan kundër FC Prishtinës

Klubi i shqiptarëve që jetojnë në Gjermani, FC Kastrioti nga Stukenbrock si fitues i Kupës në diasporë ka arritur në Kosovë për të zhvilluar ndeshjen kundër fituesit të Kupës së Kosovës FC Prishtina.

Në këtë ndeshje të Superkupës Kosovë – Diasporë, do të përballen klubi Prishtina kundër Kastriotit të Stukenbrockut nga Gjermania.

Ky ballafaqim i Superkupës Kosovë – Diasporë do të zhvillohet të mërkurën (më 18 tetor, ora 13.00) në Kampin Nacional në Hajvali.

Të premten (më 20 tetor) FC Kastrioti nga Stukenbrock do të përballet në miqësore me liderin e Ligës së Parë të Kosovës në Grupin B, Ulpianën e Lipjanit.

Ndeshje do të luhet në orën 15.00 në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan.

Ndërsa gjatë ditës së martë zyrtarët e klubit fubollistik nga Gjermania pritet të kanë takime me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glauk Konjufca si dhe me zyrtarët e FFK-së në krye me presidentin Agim Ademi.