Klubi i Premierligës sheh “dritë në fund të tunelit”, bëhet me pronarë të rinj Pas negociatave të gjata, Evertoni do të bëhet me pronarë të rinj. Pronari Farad Moshiri ka vendosur t’ia shesë 94 për qind të aksioneve të tij në klub fondit amerikan “777 Partner”, raportojnë Sky Sports dhe media të tjera britanike, transmeton lajmi.net. Kompania nga Nju Jorku “MSP Sports Kapital” së fundi ka vendosur të ndërpresë…