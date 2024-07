Klubi i Ligës Premier arrin marrëveshje me Burnley për transferimin e portierit Arijanet Muric Klubi i Ligës Premier, Ipswich Town thuhet se ka rënë dakord për një marrëveshje me Burnley për transferimin e portierit të Përfaqësueses së Kosovës, Arijanet Muric. Sipas mediumit The Athletic, marrëveshja mes Ipswich Towns dhe Burnleyt thuhet se ka një vlerë fillestare prej 8 milionë funtesh që rritet në më shumë se 10 milionë funte…