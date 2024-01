Klubet e mëdha në “ankth”, Osimhen thotë se ka zgjedhur ekipin e tij të radhës Victor Osimhen i ka dërguar një mesazh shumë të qartë Napolit. Nigeriani, i përfshirë në Kupën e Kombeve Afrikane momentalisht me ekipin e tij kombëtar, foli për “CBS” dhe u fokusua veçanërisht në të ardhmen e tij: “Unë tashmë kam marrë vendimin tim në lidhje me hapin e radhës që do të bëj në fund…