Klopp flet për mundësitë e kualifikimit: Duhet të jemi jashtëzakonisht më të mirë

Trajneri gjerman, Jurgen Klopp ka folur në lidhje me mundësitë që i ka ‘The Reds’ për t’u kualifikuar në raundin tjetër, shkruan Lajmi.net

“Për ta fituar ndeshjen, duhet të jemi jashtëzakonisht të mirë. Duhet ta dominojmë lojën deri në fund për të fituar. Kështu që ne do të përpiqemi”, ka thënë Klopp

Kujtojmë që në ndeshjen e parë në ‘Anfield’ skuadra nga Premier League u mposht me rezultat të thellë, 5 me 2./Lajmi.net/

Jurgen Klopp on beating Madrid:

🎙"To win the game, we have to be extremely good. We have to be on top of our game just to win, not even to go through, so that is what we will try." #RMALIV #Liverpool #lfc #Ynwa #JurgenKlopp #ChampionsLeague pic.twitter.com/OnK9egwMuM

— "TheReds" Arena (@theredsarena) March 14, 2023