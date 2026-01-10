Klodi për Elijonën: U viktimizua shumë

Klodi e ka diskutuar situatën me Elijonën dhe nuk pati fjalë të mira për të. Ai tha për Elijonën se ajo u viktimizua shumë në raport me të. Ndërkaq, ai po ashtu tha se Xheneta ka thënë të pavërteta.

10/01/2026 23:15

