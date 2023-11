“Klasikja” Prishtina – Drita nuk do të luhet në “Fadil Vokrri” – derbi zhvendoset në këtë stadium Ndeshja kampionale mes Prishtinës dhe Dritës nuk do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet. “Klasikja” e futbollit kosovar do të luhet në Kampin Nacional në Hajvali, për shkak të gjendjes së rënduar në fushën e stadiumit “Fadil Vokrri”, shkruan lajmi.net. Lajmin e ka konfirmuar faqja zyrtare e FC Prishtinës në rrjetet sociale. “Fusha…