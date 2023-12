“Kjo mbështetje nga të gjitha mediat, portalet dhe komuniteti i futbollit më bëjnë mos të ndalem për t’u emëruar trajner i Kosovës”

Trajneri i Llapit, Tahir Batatina, nuk ka hequr dorë nga qëllimi për t’u emëruar përzgjedhës i Kosovës.

Batatina tash e disa javë e ka shpallur publikisht kandidaturën.

“Forca, Kosova! Deri në frymën e fundit, do jem pranë teje. Vlerat më të mëdha në jetë për mua janë qytetarët e Kosovës dhe tifozeria Dardanët, që gjatë kësaj kohe më kanë mbështetur dhe po vazhdojnë të më mbështesin. Ata dua të më vlerësojnë, sepse një ditë së bashku me ta do të festojmë kualifikimin në botëror dhe Evropian. Çdo mision që kam filluar nga mosha e re e kam realizuar. Ëndrra e vetme që do ta realizoj nëse jam shëndosh dhe mirë në karrierën time është kualifikimi i Kosovës. Kjo mbështetje nga të gjitha mediat, portalet dhe komuniteti i futbollit më bëjnë mos të ndalem deri te objektivi im me qytetarët e Kosovës dhe popullin tim”, shkruan Tahir Batatina në “Facebook”, përcjell lajmi.net.

Ndryshe, Federata e Futbollit të Kosovës (FFK) ka mbajtur një takim sot (e hënë) me trajnerin spanjoll Roberto Moreno për të diskutuar rreth mundësisë që ai të marrë drejtimin e Përfaqësueses së Kosovës.

Kryetari i FFK-së, Agim Ademi ka thënë se kanë filluar takimet me kandidatët potencialë për postin e përzgjedhësit dhe Moreno është njëri prej tyre. /Lajmi.net/