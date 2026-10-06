“Kjo masë s’e pranon lojën e Albin Kurtit”, flet Çlirim Haziri

Organizatori i protestës, Çlirim Haziri, ka reaguar pas propozimit të kryeministrit Albin Kurti për Glauk Konjufcën dhe Feride Rushitin si kandidatë për president të Kosovës. Haziri e ka cilësuar si “lojë” të Kurtit propozimin e këtyre dy emrave, pak kohë para përfundimit të afatit për zgjedhjen e presidentit. “Ne i themi që kjo është lojë…

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06/10/2026 21:03

Organizatori i protestës, Çlirim Haziri, ka reaguar pas propozimit të kryeministrit Albin Kurti për Glauk Konjufcën dhe Feride Rushitin si kandidatë për president të Kosovës.

Haziri e ka cilësuar si “lojë” të Kurtit propozimin e këtyre dy emrave, pak kohë para përfundimit të afatit për zgjedhjen e presidentit.

“Ne i themi që kjo është lojë dhe kjo masë nuk e pranon këtë lojë. Ne po presim që të bashkohen. Nuk besoj që do ta pranojë as Glauk Konjufca që, në kurriz të UÇK-së, të bëhet president e të ulet në atë karrige të ngushtë të presidentit”, ka thënë Haziri.

Ai ka bërë thirrje edhe njëherë që të votohet ligji për Gjykatën Speciale.

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