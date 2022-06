Kjo është moderatorja që pritet ta zëvendësojë Bora Zemanin në “Për’puthen”

Së fundi ishte moderatorja e “Për’puthen” që ka paralajmëruar largimin e saj nga ky program, shkruan lajmi.net.

Pas gjithsej dy viteve moderim, Bora morri vendimin e papritur duke befasuar të gjithë.

Por, kjo nuk do të thotë se po largohet përfundimisht nga ekrani, pasi që sipas thashethemeve të fundit atë po e pret moderimi i një emisioni mjaft gjigant.

Siç po raportohet, Bora do të moderojë spektaklin e njohur “Dancin with the Stars”.

Kurse për Për’puthen sipas spekulimeve do të kujdeset Dojna Mema, e cila momentalisht është shtatzënë./Lajmi.net/