Kjo është finalistja e fundit e “Big Brother VIP”

Einxhel Shkira, Donald Veshaj, Arjola Demiri dhe Monika Lubonja janë votuar nga publiku që nga e marta, shkruan lajmi.net.

Ndërsa sot edhe dy prej tyre iu bashkuan finalistëve të parë e që janë Iliri dhe Beniada. Moderatorja, Arbana Osmani me anë të zarfit, pas Donald Veshaj që u shpall finalisti i tretë u prezantua edhe finalistii katër e që është moderatorja Einxhel Shkira.

Kujtojmë se, finalja e madhe do të mbahet të premten e ardhshme, pra sot një javë me datën 18 shkurt ku do të zgjedhet fituesi i këtij edicioni. Në finale krahas fituesit të parave do të ketë edhe befasi tjera nga “Vëllai i Madh”.

Theksojmë se, Arjola Demiru u eliminua sonte duke mos pasur mundësinë e shkuarjes në finale./Lajmi.net/