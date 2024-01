Kjo është data kur kombëtarja e Kosovës mëson kundërshtarët në Ligën e Kombeve Kombëtarja e Kosovës në Futboll në muajin shkurt do ti mësojë kundërshtarët për Ligën e Kombeve. Hedhja e shortit në kompeticionin e UEFA Nations League do të zhvillohet më 8 shkurt të muajit të ardhshëm. Kombëtarja e Kosovës gjendet në Ligën C dhe është në vazon e dytë. Kundërshtarët e mundshëm të Kosovës tashmë janë…