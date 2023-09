Kjo është atmosfera para ndeshjes Shqipëri-Poloni Pas barazimit 1-1 me Republikën Çeke në Pragë, Kombëtarja shqiptare do të luajë një tjetër sfidë të rëndësishme sot ndaj Polonisë në stadiumin “Air Albania”, duke nisur nga ora 20:45. Takim i vlefshëm për kualifikueset e Kampionatit Evropian “Gjermani 2024”. Kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Silvinjo do të kërkojnë tre pikët në Tiranë ndaj skuadrës…