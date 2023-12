Kishte oferta të shumta, Hasani zbulon pse zgjodhi Rapid Bucurestin

Skuadra e Rapid Bucurestit e prezantoi sot transferimin më të ri të klubit, Florent Hasanin.

Ylli kosovar largohet nga KF Tirana për t’iu bashkuar skuadrës rumune në një marrëveshje dy vjeçare e gjysmë.

Tani, Hasani ka folur për mediat e klubit, ku zbuloi se kishte pasur oferta të shumta, por që zgjidhja më e mirë për të dukej se ishte Rapid Bucuresti.

“Kam pasur oferta të shumta, por me Rapidin e kisha një ndjenjë nga zemra që do të ishte një zgjidhje e mirë. Kam analizuar gjithçka, kam folur me njerëz të ndryshëm, i fundit Albion Rrahmani. Pas kësaj, unë e morra vendimin që ky ishte opsioni më i mirë për mua dhe tani unë jam këtu”, tha Hasani.

Po ashtu, ylli kosovar kishte edhe një mesazh për tifozët e skuadrës rumune.

“Ju premtoj tifozëve të mrekullueshëm të Rapidit që unë do të jap më të mirën për ta dhe për skuadrën dhe unë shpresoj që do të shijoj sa më shumë ndeshje së bashku”, tha Hasani.

Florent Hasani do ta bartë numrin 8 në fanellën e tij me Rapid Bucurestin.