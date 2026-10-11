Kingji pret në takim komandantin e KFOR-it, Ulutash, në përfundim të mandatit
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji, ka pritur në takim komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash, me rastin e përfundimit të mandatit të tij në krye të misionit të NATO-s në Kosovë. Përmes një postimi, Kingji ka shprehur vlerësimin për drejtimin e Ulutashit dhe angazhimin e tij…
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Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji, ka pritur në takim komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash, me rastin e përfundimit të mandatit të tij në krye të misionit të NATO-s në Kosovë.
Përmes një postimi, Kingji ka shprehur vlerësimin për drejtimin e Ulutashit dhe angazhimin e tij në kuadër të misionit të KFOR-it.
Gjatë takimit, të dy gjeneralët kanë diskutuar për çështje që lidhen me angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it në forcimin e sigurisë në Kosovë dhe ruajtjen e stabilitetit rajonal.
Kingji ka ritheksuar gjithashtu angazhimin e Shqipërisë dhe të Forcave të Armatosura për përmbushjen e detyrimeve në këtë operacion të rëndësishëm të NATO-s.