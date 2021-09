Kim Kardashian tallet nga fansat në Twitter për dukjen në ”Met Gala”

Ajo bëri një nga deklaratat më të mëdha në Met Gala me një dukje avangarde nga Balenciaga në të cilën nuk u shfaq asnjë centimetër i lëkurës së saj.

Por, Kim Kardashian që atëherë është tallur në mediat sociale se duket si një nga “krijesat më të këqija që ecin në këtë tokë”, transmeton lajmi.net.

Ylli 40-vjeçar i realitetit u krahasua me një “Dementor” nga seria e Harry Potter pasi shumë njerëz shkruan në Twitter për të postuar meme që talleshin me veshjen e saj në ngjarjen gala që po zhvillohej në Muzeun Metropolitan të Artit në New York City të hënën.

Një përdorues postoi një fotografi të Kim në krahasim me krijesën e errët të mbështjellë me mesazhin: ‘Kim k veshur si një dementor nga parukë e harry potter #metgala’.

Një tjetër tha: “Po jep shumë Harry Potter dhe Dhuratat e Vdekjes #MetGala.”

Të tjerët e krahasuan dukjen e Kim me një copë tjetër mediumi, artin të albumit të fundit të burrit të saj Kanye West, Donda, i cili ishte vetëm një imazh i zi bosh.

Përdoruesi i Twitter komentoi: ‘Kim K duke luajtur si kopertinë e Dondës.’

Me të mbërritur, Kim kishte befasuar shumë teksa shkoi për një pamje krejtësisht minimaliste të frymëzuar nga burri i saj i ndarë Kanye West në natën më të madhe të modës.

Ajo mbuloi plotësisht fytyrën e saj në një ansambël Balenciaga tërësisht të zi nga koka te këmbët, ndërsa mbërriti në ngjarjen e mbushur me yje./Lajmi.net/