Kim Kardashian në luftë ligjore me fqinjët për ndërtimin e një bunkeri nëntokësor

Miliarderja 40-vjeçare është mbyllur në një betejë me fqinjët e saj për planet “e rrezikshme” për të ndërtuar një bunker nëntokësor dhe një “qendër Wellness” nëntokësore në pronën e saj, transmeton lajmi.net.

Në dokumentet ligjore të marra nga The Blast, fqinjët në komunitetin e saj ekskluziv i kanë kërkuar një gjykatësi të ndalojë ndërtimin bazuar në arsyetimin se “mund të shkaktojë humbjen e një jete”, për shkak të afërsisë me linjat e gazit.

DailyMail.com iu drejtua përfaqësuesit të saj për koment, por nuk mori një përgjigje të menjëhershme.

Planet masive të Kim për zgjerimin në pronë thuhet se përfshijnë: një kasafortë nëntokësore, një banjë nëntokësore dhe një strukturë parkimi nëntokësore, përveç një gardiani të shkëputur mbi tokë.

Fqinjët thuhej se kishin shkrepur disa letra ligjore që i kërkonin një gjyqtari të ndalonte ndërtimin duke thënë se projekti paraqet një rrezik topografik dhe “trupor katastrofik”.

Sipërmarrja e Kim do të kërkonte rrafshimin e dy kodrave dhe ngjeshjen e papastërtisë (rreth 5.000 jardë kub) e cila është ndërtuar në “majën e dy linjave të transmetimit të gazit me presion të lartë”.

Fqinjët e pakënaqur po ankohen se zbulimi i papastërtisë kaq afër në afërsi të linjave të gazit është “jashtëzakonisht i rrezikshëm”, ndërsa të tjerë thonë se nëse Shoqata e Hidden Hills do ta lejonte atë ta bënte këtë, do të ishte kundër akteve nënligjore të komunitetit.

Ata po argumentojnë se lagjja ka një kod vlerësimi për të ruajtur ‘mjedisin natyror dhe fshatar të vendit’, i cili do të parandalonte banorët që të ndryshojnë topografinë në mënyrë drastike, në mënyrë që ‘kufizimet natyrore të sitit të respektohen’, sipas udhëzimeve.

Klauzola e parë në listën prej 33 faqesh të Standardeve Arkitektonike-e cila u citua nga një fqinj-lexon se ‘qëllimi’ i udhëzimeve të hollësishme është ‘të ruajë mirëqenien e të gjithë banorëve, të ruajë dhe përmirësojë vlerat e pronës dhe të mbajë hapur ndjenja fshatare e vendit, ‘që do të thotë se’ standardet e caktuara minimale arkitektonike janë të nevojshme. ‘

Së paku u tha se planet e Kim do të “shkaktonin dëm të pariparueshëm në shkatërrimin e dy kodrave të Hills Hidden”, para se çështja e dëmtimit të banorëve të ngrihej për shkak të linjave të gazit me presion të lartë që kalonin pranë pronës.

Është pohuar se nëse Komiteti dhe Shoqata Arkitektonike do të lejonin themeluesin e SKIMS të ecë përpara, ata do të vinin ‘anëtarët e komunitetit në rrezik nga lëndime katastrofike trupore dhe dëme të pariparueshme të pronës reale personale’.

“Duke ecur përpara këto dy projekte zhvillimi mund të shkaktojnë humbjen e një jete,” pohoi një fqinj, i cili iu referua tragjedisë së shpërthimit të tubacionit të gazit San Bruno në San Bernardino, California në 2010.

Shpërthimi vrau tetë persona, plagosi 58 dhe shkatërroi 38 shtëpi kur tubi i transmetimit me presion të lartë 30 inç shpërtheu.

Gjithashtu u shtua se kompania e gazit e përfshirë në Hidden Hills paraqiste një rrezik specifik pasi ata ishin operatori pas incidentit të Kanionit Aliso të vitit 2015-rrjedhja më e madhe e pakontrolluar e gazit natyror ndonjëherë në vend e cila rezultoi në evakuimin e 30,000 njerëzve brenda një rrezeje prej 5 kilometrash.

Megjithëse nuk dihet se çfarë niveli ndërtimi ka filluar, një kodër me bar më parë pranë pronës së Kim u fotografua si një grumbull dheu javët e fundit. Sipas udhëzimeve të komunitetit: “Planet nuk konsiderohen të miratuara, përveç rastit kur atyre nuk u është dhënë miratimi me shumicën e votave të Komitetit Arkitektonik ato janë vulosur me vulën e miratimit të Shoqatës dhe janë nënshkruar nga dy anëtarë të Komitetit”./Lajmi.net/