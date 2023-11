Kim Kardashian ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me NBA, brendi i veshjeve të saj do të përdoret nga yjet e basketbollit Marka e njohur e të veshjeve të brendshmeve “Skims”, pronare dhe themeluese e së cilës është ylli i famshëm televiziv Kim Kardashian, ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me ligën e NBA. Kështu, të brendshmet e firmosura Kim Kardashian nga do të vishen nga basketbollistet më të mira të planetit. View this post on Instagram…