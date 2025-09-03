Kim Jong Un zhduk çdo gjurmë të ADN nga Pekini

03/09/2025 22:06

Një ndër momentet që tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare gjatë zhvillimeve për paradën ushtarake kineze ishte takimi i udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, me presidentin rus Vladimir Putin.

Pas bisedës, e konsideruar prej të dyve si vëllazërore, stafi i liderit koreano-verior hyri në sallën ku u mbajt takimi dhe pastroi të gjitha mobiliet që ishin prekur nga Kim.

Në një video të postuar në rrjetet sociale, një pjesëtar i stafit të tij shfaqet duke pastruar krahët prej druri të karriges dhe tavolinën. Ndërsa punonjësja tjetër merr gotën e tij të ujit. Kjo me qëllimin për të zhdukur çdo gjurmë të ADN-së së udhëheqësit të tyre.

