Kim Jong Un zhduk çdo gjurmë të ADN nga Pekini
Një ndër momentet që tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare gjatë zhvillimeve për paradën ushtarake kineze ishte takimi i udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, me presidentin rus Vladimir Putin.
Pas bisedës, e konsideruar prej të dyve si vëllazërore, stafi i liderit koreano-verior hyri në sallën ku u mbajt takimi dhe pastroi të gjitha mobiliet që ishin prekur nga Kim.
Në një video të postuar në rrjetet sociale, një pjesëtar i stafit të tij shfaqet duke pastruar krahët prej druri të karriges dhe tavolinën. Ndërsa punonjësja tjetër merr gotën e tij të ujit. Kjo me qëllimin për të zhdukur çdo gjurmë të ADN-së së udhëheqësit të tyre.