Kikboksieri libanez me një goditje e dërgon jashtë ringut kundërshtarin, video bëhet virale

Kikboksieri libane, Khalil Ahmad e ka bërë një nga nokautet më brutale në karrierën e tij.

Ai e hodhi nga ring rivalin fatkeq me “high kick” dhe la pa fjalë tifozët e sporteve marciale në mbarë botën.

Videoja e këtij nokauti spektakolar të një kick-boksieri anonim u bë menjëherë një hit viral, shkruan Lajmi.net.

Ai fillimisht e goditi kundërshtarin e tij me një goditje të djathtë dhe më pas e nisi atë me një goditje shkatërruese në kokë me këmbën e majtë.

Litarët nuk mund ta ndalonin, por për fat të mirë njerëzit në reaguan shkëlqyeshëm dhe arritën të kapnin djalin e pavetëdijshëm dhe të mos i binte në kokë.