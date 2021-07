Orhidea Latifi, sapo ka publikuar imazhe në Instagram e cila mori vëmendje me dukjen, shkruan lajmi.net.

Për këtë paraqitje, ajo ka zgjedhur një veshje verore me ngjyrë të kaltër teksa ka venë në dukje tiparet e bukura trupore.

Kida, ndau në profilin e saj zyrtar në Instagram fotografitë duke marrë komente të shumta nga ndjekësit dhe fansat.

Ndërkohë, artistja bashkë me Ledrin dhe Butrintin do e lansojnë bashkëpunimin me tre korrik./Lajmi.net/