Këngëtarja e njohur shqiptare, Kida, po vjen me këngë të re, shkruan lajmi.net.

“Edhe sa”, do të titullohet kënga e cila me gjasë vjen e realizuar edhe me videoklip ku bazuar në disa foto Kida do të shfaqet me shumë stil dhe atraktive.

Ishte vetë këngëtarja Orhidea Latifi- Kida, ajo e cila me ndjekësit në Instagram ka ndarë pamje gjatë xhirimeve.

“Edhe sa sa sa?”, ka shkruar ajo duke iu referuar titullit të këngës së re “Edhe sa”./Lajmi.net/