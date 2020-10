Kida është një prej emrave të estradës që njihet për ndryshimet e shpeshta në pamje, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja, kësaj radhe ka vendosur që të ndryshojë sërish ngjyrën e flokëve, teksa këtë herë i bëri rozë.

Në fotografitë që i ndau me ndjekësit në Instagram, Kida duket për mrekulli me stilin e ri të flokëve, teksa pozoi me veshje të gjerë e me syze.

Sa i përket muzikës, kënga e fundit nga Kida mbetet “Edhe sa”, kurse pritet që shumë shpejt të publikojë projekte të reja. /Lajmi.net/