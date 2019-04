Khan goditet nën brez, dorëzon duelin ndaj Crawford

Terrence Crawford ka arritur të triumfojë kundër Amir Khan, në një vendim mjaft kontraversial, pas një goditjeje nën brez.

Khan është mposhtur nga kampioni i WBO, Crawford, në një situatë mjaftë të diskutueshme, në ‘Madison Square Garden’.

Pasi preku tapetin qysh në raundin e parë, Khan pranoi një goditje nën brez në raundin e gjashtë dhe dorëzoi takimin duke thënë se ndjente shumë dhimbje, shkruan lajmi.net.

A ringside look at @terencecrawford's first-round knockdown of Amir Khan. #CrawfordKhan pic.twitter.com/pFtFUfk8us

