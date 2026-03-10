KFOR me trajnim për shpëtimin e jetës me personelin mjekësor në Obiliq
KFOR ka njoftuar se ushtarët e këtij misioni, kanë zhvilluar një trajnim praktik për shpëtimin e jetës me ofruesit lokalë të kujdesit shëndetësor në një klinik në Obiliq. Në njoftimin e KFOR thuhet edhe se aktiviteti ndihmoi në forcimin e bashkëpunimit dhe në përmirësimin e aftësive për reagim në emergjenca mjekësore mes personelit të KFOR-it…
Lajme
Postimi:
Ushtarët nga Task Force Medical, të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje (RC-E) të misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, zhvilluan trajnim praktik për shpëtimin e jetës me ofruesit lokalë të kujdesit shëndetësor në një klinikë në Obiliq/Obilić, Kosovë. Ky aktivitet ndihmoi në forcimin e bashkëpunimit dhe në përmirësimin e aftësive për reagim në emergjenca mjekësore mes personelit të KFOR-it dhe profesionistëve lokalë të mjekësisë.
