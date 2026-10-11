KFOR-i amerikan dhuron donacion për Njësinë e Zjarrfikësve në Gjilan

Komuna e Gjilanit ka njoftuar se Njësia Profesionale e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit ka pranuar një donacion nga KFOR-i amerikan, me qëllim të forcimit të kapaciteteve për reagim në situata emergjente. Me rastin e dorëzimit të donacionit, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Enver Shabani, ka falënderuar përfaqësuesit e KFOR-it amerikan, nënkolonelin Michael Anderson dhe…

Lajme

11/10/2026 15:47

Komuna e Gjilanit ka njoftuar se Njësia Profesionale e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit ka pranuar një donacion nga KFOR-i amerikan, me qëllim të forcimit të kapaciteteve për reagim në situata emergjente.

Me rastin e dorëzimit të donacionit, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Enver Shabani, ka falënderuar përfaqësuesit e KFOR-it amerikan, nënkolonelin Michael Anderson dhe rreshter majorin komandues Miguel Hernandez, si dhe togerin Hüseyin Arslan nga KFOR-i turk, për mbështetjen dhe bashkëpunimin.

Shabani ka shprehur mirënjohje edhe për Metush Bajramin, kryetar i Klubit të Rotarianëve në Gjilan, për kontributin e dhënë.

Sipas njoftimit, ky donacion synon të ndihmojë në fuqizimin e kapaciteteve të zjarrfikësve për përballimin e situatave emergjente.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Hoti godet Kurtin: Linçimi ndaj gazetarëve, shenjë e mentalitetit autoritar

October 11, 2026

Policia gjen në një zonë malore në Vushtrri veturën e vjedhur...

October 11, 2026

Kingji pret në takim komandantin e KFOR-it, Ulutash, në përfundim të...

October 11, 2026

Janina Ymeri ironizon me “Radio Policinë e VV-së”: Edhe lëvizjet e...

October 11, 2026

Turqi: Autobusi turistik përplaset me automjetin, 11 persona humbin jetën e...

October 11, 2026

Katër persona humbin jetën nga uragani Isaias në ShBA, mijëra mbesin...

Lajme të fundit

Hoti godet Kurtin: Linçimi ndaj gazetarëve, shenjë e mentalitetit autoritar

Policia gjen në një zonë malore në Vushtrri...

Kingji pret në takim komandantin e KFOR-it, Ulutash,...

Janina Ymeri ironizon me “Radio Policinë e VV-së”:...