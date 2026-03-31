KFOR dhe Forcat Zvicerane zhvillojnë trajnim të përbashkët në Novoselë
Lajme
Forcat e aviacionit dhe ato tokësore të caktuara në Komandën Rajonale-Lindje të KFOR-it, kanë zhvilluar trajnime me ngarkesë të lehtë bashkë me Forcat e Armatosura Zvicerane.
Siç ka njoftuar KFOR-i, këto trajnime janë zhvilluar për të rritur aftësinë e tyre për të transportuar në mënyrë të sigurt pajisje dhe për të mbështetur operacionet në të gjithë rajonin në Kampin Novoselë.
KFOR ka thënë se përmes këtyre aktiviteteve, të përqendruara në ndërveprimin midis forcave aleate dhe transportin e shpejtë dhe të sigurt të furnizimeve kritike, personeli i KFOR-it ruan ndërgjegjësimin për situatën, duke reflektuar angazhimin e qëndrueshëm të KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.
“KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Sundimit të Ligjit të Bashkimit Evropian në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë”, ka njoftuar KFOR-i. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: