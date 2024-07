Këto janë formacionet zyrtare të Holandës dhe Turqisë Sonte me fillim nga ora 21:00 do të zhvillohet çerekfinalja e fundit e Kampionatit Evropian Euro 2024 mes Holandës dhe Zvicrës. Përballja e sotme do të zhvillohet në stadiumin “Olympiastadion” të Berlinit, ku të dy kombëtaret do të “luftojnë” për biletën e fundit drejt gjysmëfinales së Euro 2024. Takimi i fundit mes Holandës dhe Turqisë…