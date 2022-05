​Këto 4 shenja do të kenë më shumë para këtë verë

Ata të cilëve yjet do t'u buzëqeshin gjatë verës së 2022-ës, jo vetëm që do ta kalojnë këtë periudhë të shkujdesur, por nëse luajnë me zgjuarsi, do të rrisin ndjeshëm kursimet e jetës.

Zbuloni më poshtë nëse jeni ndër ata që do të kenë fat me para këtë verë…

Dashi

Dashi do të arrijë sukses në nivel profesional dhe çdo plan dhe projekt i nisur do të përfundojë me sukses. Ata do të fillojnë të korrin frytet e punës së tyre të palodhur në fillim të verës.

Rritja e buxhetit familjar do të jetë aq e madhe sa do të mund të nisin edhe investimin në prona të paluajtshme. Megjithatë, astrologët këshillojnë që të mos investohet në pasuri të luajtshme, si për shembull një makinë, sepse mund të rezultojë lehtësisht si para të shpërdoruara.

Demi

Ditët e fundit të pranverës dhe fillimi i verës do t’i kënaqin Demat me një shumë të papritur, por jashtëzakonisht të madhe parash. Supozohet se demat do të fitojnë para nga disa nga bizneset e tyre anësore ose do të jenë të suksesshëm në lojërat e fatit.

Ata pjesëtarë të kësaj shenje të zodiakut që kursejnë për ditët e errëta mund të pushojnë, duke pasur parasysh se vera e vitit 2022 do t’i mbulojë financiarisht për një periudhë të gjatë. Demat që investojnë një pjesë të parave në bamirësi do të kthehen tre herë më shumë.

Binjakët

Pjesëtarët e kësaj shenje kanë mësuar në mënyrë të vështirë që të mos i japin para kujtdo që kërkon. Këshilla është që në të ardhmen të jeni bujarë vetëm me miqtë dhe familjen tuaj më të ngushtë.

Investimet inteligjente do të fillojnë të shpërblehen gjatë muajve të verës dhe kjo mund të jetë shumë lehtë një kredi për një mik të ngushtë që ka nisur një biznes të ri. Ajo që ata kanë investuar së paku do të dyfishojë kthimin e tyre. Këshillohet që të lini mënjanë gjysmën e këtyre parave, sepse në fund të vitit mund të kenë probleme financiare, të cilat do të reduktohen në minimum me këtë fond.

Ujori

Ujori me ndihmën e miqve do të mund të kursejë para të konsiderueshme gjatë muajve të verës. Ai është i njohur për menaxhimin e suksesshëm të financave dhe rrallëherë që kënaqet me shpenzimet monetare pa u menduar mirë më parë.

Ujori duhet të pranojë ndihmën e miqve dhe të fillojë biznesin e tyre. Investimi do t’u kthehet shumëfish dhe tashmë në fund të verës do të mund të presin me padurim një shumë serioze parash.