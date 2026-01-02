Këta janë pesë kandidatë të LDK-së me më së paku vota deri tani
Po vazhdon procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Kosovës.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) në Qendrat Komunale të Numrimit (QKN) janë numëruar 2 mijë e 443 kuti nga gjithsejtë 2 mijë e 557 kuti apo 95,54%.
Nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), këta janë pesë kandidatët që kanë marrë më së paku vota.
Në vendin e parë është kandidati, Gafurr Ibrahimi, më 725 vota.
Në vendin e dytë është, Roni Kosmann, i cili ka gjithsejtë 820 vota.
Kurse, në vendin e tretë është, Sevdije Abazi, më 935 vota.
Në vendin e katër është, Kimete Kuka-Hasallari, më 940 vota
Ndërsa, në vendin e pestë është, Dafina Zeka, më 958 vota.