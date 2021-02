Këta janë 5 fëmijët më të pasur në botë, të gjitha paratë i fitojnë vetë

Nga YouTubers te pronarë të ndërmarrjesh që prodhojnë kravata, këta fëmijë u pasuruan duke zgjedhur të mos dorëzoheshin kurrë. Me dëshirën, fatin e mirë dhe, natyrisht, pak ndihmë nga prindërit e tyre, ata janë sot milionerë.

Anastasia Radzinskaya

Anastasia Radzinskaya, e cila njihet gjithashtu si Nastya në internet, është një fëmijë YouTuber. Ajo ka lindur në Rusi dhe është diagnostikuar me paralizë cerebrale. Mjekët, në atë kohë, ishin të shqetësuar se ajo mund të mos ishte në gjendje të fliste kurrë.

Në vitin 2015, prindërit e saj vendosën të provonin fatin e tyre dhe morën një hap të madh, duke shitur kompanitë e tyre vetëm për të krijuar dhe investuar në kanalin Like Nastya. Duke filluar me filmimin e lodrave të saj të kutisë, Nastya tani ka shumë përmbajtje të ndryshme miqësore për fëmijë në internet me mbi 190.6 milion abonentë në YouTube.

Matthew David Morris

I njohur si MattyBRaps ose MattyB, Matthew David Morris filloi rrugëtimin e tij drejt suksesit kur filloi të postonte video muzikore në YouTube, por si remikse nga. E para që bëri ai ishte një kopertinë e “Eenie Meenie” të Justin Bieber kur ai ishte vetëm 7 vjeç në 2010. Në 4 vjet, kanali i tij ka një miliard shikime.

Moziah Bridges

Kur Moziah Bridges ishte vetëm një djalë i vogël, atij i pëlqente të vishej. Sidoqoftë, ai i urrente veshjet që shiteshin në dyqane, kështu që kur ishte vetëm 9 vjeç, ai krijoi një kompani për të zgjidhur problemin.

Ai u ndihmua nga gjyshja e tij që është një ish-rrobaqepëse. Ajo e mësoi se si të qepte. Me disa ndihma shtesë nga nëna e tij, ai arriti qëllimin e tij. Tani ai bën kravata, dhe veshje të tjera me çmime që variojnë nga 15 deri në 50 dollarë. Në rreth 6 vjet, kompania ka shitur produkte me vlerë më shumë se 600,000 dollarë në total.

Farrhad

Farrhad tani është 27 vjeç, por ka qenë një sipërmarrës për më shumë se një dekadë tani. Gjithçka filloi kur ai ishte vetëm 13 vjeç. Ai huazoi 10 dollarë nga prindërit e tij për të filluar një komunitet në internet në lidhje me. Pas disa kohësh, ai ia shiti projektin e tij një fansi për rreth 1,200 dollarë.

Disa vjet më vonë, kur ishte 16 vjeç, ai përdori 400 dollarë për të filluar biznesin e tij (Rockstah Media), i cili përqendrohet në markën, reklamat dhe zhvillimin e internetit. Sot, vlera e tij neto vlerësohet të jetë 4 milion dollarë.

Isabella Barrett

Duke filluar karrierën e saj në Toddlers & Tiaras, ajo u bë një milionere në moshën 6 vjeç. Tani ajo është një adoleshente dhe zotëron 5 marka. Gjithashtu vesh shumë nga personazhet më të famshëm adoleshentë.