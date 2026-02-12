Këta janë 16 deputetët e rinj të Vetëvendosjes që bëhen pjesë e Kuvendit
Në orët e vona të mbrëmjes është arritur që dje të votohet Qeveria Kurti III. Kjo qeveri është votuar me 66 vota për, me numër të njëjtë sa u votua edhe Kryekuvendarja Albulena Haxhiu. E në mesin e shumë ministrave të cilët do të jenë pjesë e dikasterit të Kurtit janë ata që janë zgjedhur…
Lajme
Në orët e vona të mbrëmjes është arritur që dje të votohet Qeveria Kurti III.
Kjo qeveri është votuar me 66 vota për, me numër të njëjtë sa u votua edhe Kryekuvendarja Albulena Haxhiu.
E në mesin e shumë ministrave të cilët do të jenë pjesë e dikasterit të Kurtit janë ata që janë zgjedhur si deputetë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, transmeton lajmi.net.
Kësisoj të njëjtit do të lirojnë vendet e tyre si deputetë, që të futen një numër tjetër i deputetëve nga Vetëvendosje që fillimisht nuk arritën të bëheshin deputetë.
Egzon Azemi
Fahrush Rexhepi
Bajram Mavriqi
Luan Aliu
Driton Hyseni
Enver Dugolli
Ejup Ahmeti
Avdullah Klinaku
Mytaher Haskuka
Bylbyl Sokoli
Ilir Qeriqi
Arjeta Rexhepi
Shqipe Isufi
Afërdita Hajrizi
Mimoza Shala
Dafina Gexha Bunjaku
Këta emra pritet të plotësojnë vendet në legjislativ pas kalimit të një numri deputetësh në përbërjen e re qeveritare./Lajmi.net/