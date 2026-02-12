Këta janë 16 deputetët e rinj të Vetëvendosjes që bëhen pjesë e Kuvendit

Në orët e vona të mbrëmjes është arritur që dje të votohet Qeveria Kurti III. Kjo qeveri është votuar me 66 vota për, me numër të njëjtë sa u votua edhe Kryekuvendarja Albulena Haxhiu. E në mesin e shumë ministrave të cilët do të jenë pjesë e dikasterit të Kurtit janë ata që janë zgjedhur…

Lajme

12/02/2026 09:31

Në orët e vona të mbrëmjes është arritur që dje të votohet Qeveria Kurti III.

Kjo qeveri është votuar me 66 vota për, me numër të njëjtë sa u votua edhe Kryekuvendarja Albulena Haxhiu.

E në mesin e shumë ministrave të cilët do të jenë pjesë e dikasterit të Kurtit janë ata që janë zgjedhur si deputetë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, transmeton lajmi.net.

Kësisoj të njëjtit do të lirojnë vendet e tyre si deputetë, që të futen një numër tjetër i deputetëve nga Vetëvendosje që fillimisht nuk arritën të bëheshin deputetë.

Egzon Azemi

Fahrush Rexhepi

Bajram Mavriqi

Luan Aliu

Driton Hyseni

Enver Dugolli

Ejup Ahmeti

Avdullah Klinaku

Mytaher Haskuka

Bylbyl Sokoli

Ilir Qeriqi

Arjeta Rexhepi

Shqipe Isufi

Afërdita Hajrizi

Mimoza Shala

Dafina Gexha Bunjaku

Këta emra pritet të plotësojnë vendet në legjislativ pas kalimit të një numri deputetësh në përbërjen e re qeveritare./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 12, 2026

Zgjerohet kabineti qeverisës: Këto janë katër ministritë e reja

Lajme të fundit

Zgjerohet kabineti qeverisës: Këto janë katër ministritë e reja

Arrestohen dy të dyshuarit për plagosjen e djeshme në Mitrovicë

Kurti thërret mbledhjen e Qeverisë së re, ky është rendi i ditës

Oda Amerikane mirëpret formimin e Qeverisë: Ajo duhet...