Kështu u rrahën tifozët italianë nga ata anglezë pas përfundimit të ndeshjes – video

60 mijë tifozë ishin të pranishëm në stadiumin “Wembley” dhe pjesa dërmuese e tyre ishin anglezë, përcjellë KosovaPress.

Tifozët vendas nuk e kanë pritur mirë disfatën e Anglisë dhe pas ndeshjes i kanë rrahur me grushte tifozët italianë në dalje të stadiumit.

Videoja që po qarkullon nëpër rrjetet sociale tregon momentet e përleshjes së tifozëve menjëherë pas ndeshjes.

England fans beating up Italian fans cause they lost. Good job guys making urself look like crazy cunts pic.twitter.com/1UErIQVtqd

— Allie is trans now (@AllieCeleste_) July 11, 2021