Kështu i arsyeton Rugova rrahjet në LDK

Rugova mendon se me rrahje LDK-ja e merr pushtetin

Ai ka thënë se në gjithë ato tubime, incidente ka ndodhur vetëm në pesë prej tyre, e që i bie një përqindje shumë e vogël sipas tij.

Tutje, ai ka thënë se është e kuptueshme që të gjithë merren me rrahjet në LDK, sepse kjo parti do të qeveris në të ardhmën.

“Janë incidente që kanë ndodh. Kanë ndodhur incidente jo të hijshme. LDK u deklaru lidhur me rastet, por në një parti të madhe që pritet të vijë në pushtet, ndodhin gjëra të tilla. Kur ka udhëhequr LDK-ja, i ka pasur vetëm 2 vjet e 7 muaj, ka qenë një qeveri me presion të jashtëzakonshëm e me Kuvend jofunksional. Ka qenë Qeveria më e mirë, më profesionale”, ka thënë Rugova në Debat Plus.